شكرا لقرائتكم خبر عن انفانتينو مهنئا الأهلى بكأس الثلاث قارات: تهانينا لفوزكم بكأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري جياني انفانتينو هلى تهنئة النادي الأهلي عقب الفوز على العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال والتتويج بلقب كأس "الأفرآسيوية".

وكتب انفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "تهانينا للنادي الأهلي لفوزكم الرائع على نادي العين الإماراتي في بطولة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لكرة القدم أمام 60 ألف مشجع في استاد القاهرة الدولي، هذه النتيجة، التي تضمن لكم مكانكم في المرحلة التالية من بطولة كأس القارات 2024 - كأس التحدي لكرة القدم في 14 ديسمبر 2024 في استاد 974 في الدوحة - هي نتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيركم المتحمسة!".



انفانتينو

على جانب آخر، يعقد مسئولو النادي الأهلي ومارسيل كولر مدرب الفريق جلسة خاصة مع ثنائي الفريق رضا سليم وبيرسي تاو خلال الساعات المقبلة من أجل إحتواء حالة الغضب التي فرضت نفسها على الثنائي بسبب عدم مشاركتهما في مباراة العين الإماراتي بكاس الإنتر كوتيننتال.

وأوضح الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " انتابت حالة من الغضب رضا سليم وبيرسي تاو بسبب الغياب عن مباراة العين التي فاز فيها الأهلي أمس بثلاثية نظيفة ويرغب مسئولي إدارة الكرة بالأهلي وكولر في إحتواء غضب الثنائي وعدم تفاقم الأزمة خاصة وأن الفريق يرغب في هدوء الأوضاع في غرفة الملابس بسبب ضغط المباريات الفترة المقبلة ".

وأشار محمد الليثى: "الأهلي رفض فكرة توقيع غرامة مالية على بيرسي تاو ورضا سليم بعدما رفضا المشاركة في احتفالات فوز الأهلي أمس ، مؤكداً أن حالة الغضب كانت طبيعية ولم يصدر عن الثنائي أي رد فعل سلبي أو خارج عن النص ".