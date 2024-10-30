تعرف على نظام الدورى المصرى الجديد قبل انطلاقه

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ مساء اليوم الأربعاء، النسخة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في بطولة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والترقب وسط مشاركة 6 فرق جماهيرية و12 فريقا يمثلون الأندية الاستثمارية.

ويخوض 4 مدربين أجانب فقط التحدي أمام 14 مدربا مصريا يحلمون بمعانقة اللقب ورفع الدرع في نهاية الموسم الذى يشهد تغييرا جذريا في شكل المسابقة وعدد جولاتها ونظام الهبوط فيها.

ويشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

نظام الدورى المصرى الجديد قبل انطلاقه

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

لائحة مسابقات الدورى المصرى الجديد

وأكدت لائحة المسابقات للموسم الجديد، على أنه حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم وفقًا للنادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة بالمباريات التي أقيمت خارج الأرض.ويتم اللجوء بعد ذلك إلى النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة

بمرحلتيها، وحال التساوي أيضًا يتم الاحتكام إلى القرعة ونصت اللائحة إلى أن إدارة المسابقات سوف تعمل على توفير الدعم للأندية التي تشارك في البطولات الخارجية، بحيث تمنح النادي 3 أيام راحة على الأقل في حالة مشاركته بمباراة ضمن الاستحقاق الدولي أو الأفريقي.

وأوضحت أنه يجوز لإدارة المسابقات تقليل المدة في حال عدم وجود أيام متاحة بحيث يمنح النادي يومين راحة على الأقل وتقام مباراته في اليوم الثالث، وتطبق تلك القاعدة على الفترات الزمنية التي تسبق وتلي مشاركة الفريق في البطولات الخارجية، سواء الدولية أو العربية أو الأفريقية.كما حدث تعديل في اللائحة يتعلق بمادة إلغاء أو تأجيل المباريات بسبب القوة القاهرة، مع وضع تعريف لها، بعد أزمة مواجهة بيراميدز وسموحة في الموسم الماضي.

وأكدت أنه يحق لإدارة المسابقات إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خلال الـ 24 ساعة ولمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل بداية المباراة.