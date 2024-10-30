شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفوز على جي كي إل الأوغندي في تصفيات بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق جي كي إل الأوغندي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية المقامة في تنزانيا.

وأقيمت المباراة على صالة أمان الرياضية، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضا قويا، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزا مستحقا على حساب بطل أوغندا.

وشهدت المباراة تركيزا كبيرا من جانب طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 36-21 وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 56-40 ليتقدم سيدات سلة الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 74-55 وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 100-61.

وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي المشاركة في البطولة: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.