شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعلن التصميم الجديد لقميصه في موسم 2024 / 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق بتروجت الصاعد حديثا للدورى الممتاز، عن التصميم الجديد لقميصه في الموسم الجديد 2024 /2025 الذى سينطلق في الخامسة مساء بمواجهة حرس الحدود مع سموحة في بداية الدورى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بتروجت عبر صفحته على "فيس بوك"، فيديو للتصميم الجديد معلقا عليه: "إليكم التصميم الجديد للقميص الأساسي لأبطال بتروجت لموسم 2024/2025".

ويبدأ فريق بتروجت بقيادة السيد عيد، مباريات الدورى بمواجهة قوية أمام بيراميدز في الخامسة مساء الجمعة المقبل، في استاد 30 يوليو.

وتعاقد فريق بتروجت «الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز» مع 13 صفقة: عبدالعزيز السيد، أحمد غنيم، عمر صلاح، زياد فرج، عبدالله محمود، الأوغندي آلان تشامبادي، محمد فوزي، النيجيري جابريل شيكودي، حسام هريدي، إسلام عبدالله، محمد عكاشة، النيجيري كليتشي شيميزين، الفلسطيني بدر موسى.