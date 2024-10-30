شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على بديل دونجا فى الزمالك وتغيير مركز حمدى بسبب بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

أستقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويغيب دونجا عن المباراة على أن يكون محمد شحاتة بديلا له في مباراة الجمعة وليس زياد كمال على أن يتم الاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري ".

وكشف الليثى فى برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، إستقرار جوزيه جوميز مدرب الزمالك على تغيير مركز محمد حمدي إلى مركز الجناح بدلا من الظهير الأيسر بسبب محمود بنتايك، حيث استقر جوميز على تواجد بنتايك بديلا لأحمد فتوح في الجبهة اليسرى على أن يضع حمدي في مركز الجناح.