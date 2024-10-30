شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي بعد الفوز على العين: الأهلي كالأسد قد يمرض ولكنه لا يموت والان مع تفاصيل الخبر

أبدى المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الأهلي سعادته بفوز الفريق على العين الإماراتي أمس ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال ، موضحاً أن الأهلي فاز بفضل توفيق الله ودعم جمهوره الغفير واللاعبين الذين قدموا ملحمة كروية رائعة على أرضية اساد القاهرة ومع إدارة رائعة للمباراة من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وتابع خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج 10 و10 على راديو أون سبورت إف إم ، قائلاً: الأهلي دايماً مصدر سعادة المصريين..لقد قدم الفريق عرضاً رائعاً أمس أمام بطل أسيا فاستحق المارد الأحمر الفوز بلقب بطل الثلاث قارات "أفريقيا ، أسيا والمحيط الهادي".

وأشار خالد مرتجي إلى أن الأهلي ، كالأسد ..قد يمرض ولكنه لا يموت ..خسرنا بطولة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك ..بعدها إنتفض الفريق وفاز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم هزم العين بثلاثية ليتوّج بكاس الثلاث قارات.

وواصل : خسارة السوبر الأفريقي كانت "زي الحُقنة" ..بعدها "فاق الفريق" وقدم عروض جيدة بفضل حماس لاعبيه ، ودعم جمهوره الذي يُعد البطل الحقيقي في هذه الإنتصارت ، مُعلقاً: إحنا ملناش قيمة من غير جمهور الأهلي ..هو صانع المجد الحقيقي للنادي ..جمهور مش بيشبع بطولات ..عايز يكسب علطول ..لما خسرنا السوبر الأفريقي وبركلات الجزاء .."الدنيا أتقلبت" فإنتفض الفريق سريعاً بفضل المساندة غير الطبيعية من الجمهور للفريق والكيان.

وواصل أمين صندوق الأهلي : "الفوز أمس بثلاثية على العين .. ومجلس الأهلي لا يبخلون بأي مجهود من أجل خدمة النادي وليس بحثاً عن مصلحة خاصة أو مجد شخصي ، فالجميع يضع الأهلي نُصب عينيه ومن أجل الدفاع عن حقوق الجماهير وإسعادها وكذلك خدمة الجمعية العمومية الواعية للنادي".

وقدم أمين صندوق الأهلي الشكر لكل من ساهم في إنجاح مباراة العين ، سواء في الإدارت المختلفة داخل الأهلي أو وزير الشباب والرياضة أو هيئة استاد القاهرة أو الشركة المتحدة للرياضة التي ساهمت بشكل رائع في خروج هذا الحدث بشكل يليق بالرياضة المصرية.

وتحدث المهمدس خالد مرتجي عن زيارة « دان أوتول »، سكرتير عام مساعد الاتحاد الدولي ‏لكرة القدم «فيفا» للنادي الأهلي أمس ، قائلاً: تقابلت معه في الجمعية العمومية لرابطة الأندية المحترفة العالمية مؤخراً في اليونان ، وقال لي أنه يتمنى زيارة الأهلي لأنه يسمع كثيراً عن مكانة هذا النادي الكبير ..وحينما جاء إلى القاهرة لحضور مباراة العين ..كانت الفرصة سانحة لزيارة الأهلي وكان مبهوراً بالنادي ومنشآته وإنجازته وعدد الألعاب الكبيرة في النادي وقال لي أشعر أن الأهلي أفضل نادي في العالم وليس في أفريقيا فقط خاصة بعدما علم بالدور الذي يلعبه الأهلي كمؤسسة كبيرة عملاقة داخل الدولة المصرية.

وقال مرتجي أنه تحدث مع دان عن حقيقة حصول اي فريق يشارك في كاس العالم للأندية الصيف المقبل على 9 مليون دولار ، وأكد سكرتير مساعد فيفا على أن هذه الأنباء غير صحيحة ، مُتمنياً إنعاش خزينة الأهلي بالدولارات دائماً لأن النادي عليه أعباء مالية كبيرة تصل إلى مليون و400 ألف دولار شهرياً مُطالباً الدولة المصرية بالمساهمة في توفير العملة الصعبة للنادي من أجل تحمّل رواتب الأجانب في النادي بشتى المجالات خاصة وأن النادي له دور هام في خدمة المنتخبات الوطنية وتفريغ نجوم وابطال لها في شتى الألعاب.

وتمنى أمين صندوق الأهلي مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال ، قائلاً: "نرغب في اللعب أمامه ..لكن أمامنا مواجهة يوم 14 ديسمبر المقبل بالدوحة أمام الفائز من بطل ليبرتادوس وباتشوكا المكسيكي ..علينا التفكير فيها أولاً والإستعداد الأمثل لها من أجل حسمها لصالحنا ثم التفكير في مواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل".

وأشاد خالد مرتجي بدور أمام عاشور مع الأهلي ، قائلاً: سأتحدث كمشجع وليس كمسئول ..إمام عاشور من أفضل الصفقات التي إنتقلت للأهلي أخر 10 سنوات ..لاعب لديه قدرات فنية عالية ..مازال صغير السن ..يحتاج فقط للصبر على نفسه لأنه "مستعجل شوية على التألق" ..واثق في تألقه أكثر وأكثر الفترة المقبلة ، مُعلقاً: اي حد بيدخل منظومة ..بيتأقلم على الأجواء والتقاليد والمبادئ الأهلاوية.

واستفاض مرتجي في حديثه عن مارسيل كولر، قائلاً: "ارتبط بعلاقة قوية معه ..لكني لا أتحدث معه في اي أمور خاصة بالفريق معه لأنني لست مسئولاً عن هذه الأمور لكن المؤكد أن كولر يعشق الأهلي ويعمل 18 أو 19 ساعة في اليوم من أجل إنجاح مهمته مع الفريق وأظن أنه إقترب كثيراً من جمهور الأهلي بعدما حقق نجاحات رائعة مع الفريق خلال العامين الماضيين.

وقال مرتجي أن دينو لامبرتي وكيل أعمال كولر ، والذي أرتبط به بعلاقة قوية ، قال لي أنه للمرة الإولى يشاهد كولر يبستم ويضحك خلال عمله ..حينما يتواجد مع الأهلي حالياً.