شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سباح من أندية سيتى كلوب يشاركون فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك 110 سباح من أندية سيتى كلوب المنتشرة في مختلف المحافظات وتحديدا في طنطا وشبين الكوم والعبور وكفر الشيخ، في بطولة الجمهورية للسباحة موسم 2024 – 2025 .

تقام البطولة بمجمع حمامات السباحة الأولمبى باستاد القاهرة الدولى ، المقرر إقامتها فى الفترة من 9 نوفمبر الى 14 ديسمبر المقبلين.

واعتمد مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد 24-2025 ، حيث تتسع للمرة الأولى المشاركة بصفة رسمية في البطولات إلى 10 ألعاب رياضية على مستوى الناشئين بقاعدة رياضية تشمل 2000 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم رسمياً في الاتحادات الرياضية المنظمة للبطولات.

وتشارك سيتي كلوب في منافسات كرة القدم بخمسة فرق وكرة السلة بـ30 فريقاً بنين وبنات، بينما تشارك في منافسات كرة اليد بـ22 فريقا، فيما سيتم المشاركة فى منافسات الكرة الطائرة بـ 10 فرق.

وعلى مستوى الألعاب الفردية تشارك السباحة بـ140 لاعبا ولاعبة من مواليد 2004 حتى 2015 تم تسجيلهم رسميا في اتحاد اللعبة، كما بلغ عدد المسجلين في اتحاد الجودو 152لاعباً ولاعبة من فروع سيتي كلوب، فيما يشارك الكاراتيه رسمياً بـ169 لاعباً ولاعبة.

وبالعدد نفسه 169 لاعباً تشارك سيتي كلوب رسميا في مسابقات الاسكيت للمواليد من 2008 حتى 2025 ، كما تم تسجيل 72 لاعبا من أبناء سيتي كلوب في اتحاد التنس تحت وفوق 10 سنوات، و8 ناشئين في الخماسي الحديث.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية سيتي كلوب في التركيز على الناشئين لبناء قاعدة رياضية في جميع أنحاء الجمهورية وجميع اللعبات الرياضية لخدمة المستوى الأول والمنتخبات الوطنية مستقبلاً، كما يأتي التوسع في المشاركة بالبطولات الرسمية بعد إشهار سيتي كلوب رسمياً وتعدد بروتوكولات التعاون بين النادي وعدد من الاتحادات الرياضية.