شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لثلاثى الزمالك فى مطار أبو ظبي بعد الإفراج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، صورة للثلاثى نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبى، لاعبا الفريق وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، خلال تواجدهما في مطار أبو ظبى استعداد للعودة إلى القاهرة، برفقة حسين لبيب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد خالد بعد الإفراج عنهم من جانب السلطات الإماراتية، على خلفية أحداث مباراة نصف نهائى السوبر المصرى.

وكتب خالد عبر صفحته بالفيس بوك مع الصورة التي نشرها:" الحمد لله "

ومن المقرر أن يعود الثلاثى دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى القاهرة في تمام الخامسة مساء اليوم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب و الرياضة في بيانها الرسمي.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.



وكانت محكمة أبو ظبى قررت أول أمس الأثنين حبس الثلاثى شهرا و تغريمهم 200 الف درهم لكلا منهم، على خلفية أحداث مباراة بيرامديز في نصف نهائي السوبر المصرى ، والتعدى على فرد أمن