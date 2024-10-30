شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: ثلاثى الزمالك يتوجه لفندق الإقامة بالإمارات والعودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك أن الجهات المختصة في الامارات أخلت سبيل ثلاثى الزمالك نبيل عماد دونجا مصطفى شلبى لاعب الفريق ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وقال نصر فى تصريحات لليوم السابع أن الثلاثى توجهوا إلى فندق الإقامة ، على أن تكون عودتهم إلى القاهرة خلال ساعات وفقا لمواعيد الطيران.

وذلك بعد أن أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

وكانت محكمة أبو ظبى قررت أمس الأثنين حبس الثلاثى شهرا و تغريمهم 200 الف درهم لكلا منهم، على خافية أحداث مباراة بيرامديز في نصف نهائي السوبر المصرى ، والتعدى على فرد أمن .

وأصدرت وزارة الشباب و الرياضة بيانا أمس جاء فيه :" أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن نجاح التنسيق والتواصل الذى جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتيه فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة، وعودة اللاعبين، وذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات."

ويأتي هذا العفو انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.