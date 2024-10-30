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ثلاثى الزمالك في مطار أبو ظبى استعداد للعودة إلى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليا ثلاثى نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبى، لاعبا الفريق وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، في مطار أبو ظبى استعداد للعودة إلى القاهرة، بعد الإفراج عنهم من جانب السلطات الإماراتية، على خلفية أحداث مباراة نصف نهائى السوبر المصرى.

ومن المقرر أن يعود الثلاثى دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى القاهرة في تمام الخامسة مساء اليوم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب و في بيانها الرسمي.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري

وكانت محكمة أبو ظبى قررت أول أمس الأثنين حبس الثلاثى شهرا و تغريمهم 200 الف درهم لكلا منهم، على خافية أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصرى ، والتعدى على فرد أمن .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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