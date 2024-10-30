شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تغريم بيرسي تاو ورضا سليم.. وجلسة خاصة لاحتواء غضب الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

ينتوى مسئولي النادي الأهلي ومارسيل كولر مدرب الفريق سوف يعقدان جلسة خاصة مع ثنائي الفريق رضا سليم وبيرسي تاو خلال الساعات المقبلة من أجل إحتواء حالة الغضب التي فرضت نفسها على الثنائي بسبب عدم مشاركتهما في مباراة العين الإماراتي بكاس الإنتر كوتيننتال.

وأوضح الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " انتابت حالة من الغضب رضا سليم وبيرسي تاو بسبب الغياب عن مباراة العين التي فاز فيها الأهلي أمس بثلاثية نظيفة ويرغب مسئولي إدارة الكرة بالأهلي وكولر في إحتواء غضب الثنائي وعدم تفاقم الأزمة خاصة وأن الفريق يرغب في هدوء الأوضاع في غرفة الملابس بسبب ضغط المباريات الفترة المقبلة ".

وأشار محمد الليثى: "الأهلي رفض فكرة توقيع غرامة مالية على بيرسي تاو ورضا سليم بعدما رفضا المشاركة في احتفالات فوز الأهلي أمس ، مؤكداً أن حالة الغضب كانت طبيعية ولم يصدر عن الثنائي أي رد فعل سلبي أو خارج عن النص ".