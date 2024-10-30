شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الأول فى دوري النيل لموسم 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت شركة تذكرتى موقعه للجماهير لحجز تذاكر مباريات الأسبوع الأول من بطولة دوري النيل لموسم 2024/2025، الذى ينطلق اليوم في الخامسة مساء بمواجهة حرس الحدود مع سموحة.

وتنطلق اليوم الأربعاء النسخة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في بطولة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والترقب وسط مشاركة 6 فرق جماهيرية و12 فريقا يمثلون الأندية الاستثمارية.

ويشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.