شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عبد الشافى يتدرب على الرمال وجلسة بين سليمان وجوميز والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول بالزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران ، وبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التدريبات على الرمال في النادي تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالنادي، من أجل زيادة اللياقة البدنية لعبد الشافي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم، وحرص جوميز على منح اللاعبين بعض التعليمات قبل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، على هامش مران اليوم واطمأن أحمد سليمان من المدير الفني على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وتناقش معه بشأن بعض الأمور الخاصة باحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

من ناحية أخري، أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم وخاض اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة قوية في وسط الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.