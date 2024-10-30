ياسر إبراهيم: "مررنا بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الأفريقي ونضحك على هذه التصريحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، عن تصريحات أندية آسيا قبل اللعب ضد الفريق، مشيرا إلى أنه يسعد بها.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي مر بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الإفريقي ولكن استطعنا العودة كلاعبين وتحقيق الفوز ببطولتين".

وأضاف: "دائما ما نستمع لتصريحات أندية آسيا قبل أن تلعب ضد الأهلي أنها ستفوز بثلاثة وأربعة أهداف، ودائما ما "نضحك" على هذه التصريحات وفي النهاية نرد عليهم في الملعب بالانتصار".

وأتم تصريحاته: "درسنا العين جيدا سواء نقاط القوة والضعف واستطعنا الحد من خطورة الفريق الإماراتي وكذلك نجحنا في استغلال نقاط ضعفه في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ".

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وسجل عاشور الهدف الثاني، ويلتقي الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

صاروخية إمام عاشور تُزيد من جراح العين الإماراتي (فيديو)