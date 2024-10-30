يحيى الدرع يجرى جراحة ناجحة فى برشلونة بعد إصابة الرباط الصليبى

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القاهرة - سامية سيد - أجرى يحيى الدرع نجم فيزبرم المجرى ومنتخب مصر لكرة اليد جراحة ناجحة، اليوم، فى أحد المستشفيات بمدينة برشلونة الإسبانية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويخضع يحيى الدرع لعملية التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الأسابيع المقبلة، وينتظم في برنامج تأهيلي حتى يعود للملاعب من جديد.



يحيى الدرع

وأصيب يحيى الدرع بقوة في الركبة خلال منتصف الشوط الأول لمباراة فيزبرم المحري وفيديركا الدنماركي في دوري أبطال أوروبا ليغادر الملعب ويتم نقله للمستشفى.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي أجراها نجم منتخب مصر تعرضه للإصابة بقطّع في الرباط الصليبي الركبة لينتهي موسمه مع فيزبرم ومنتخب مصر.

وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية لفيزبرم المجري خلال الموسم الحالى بإصابة أهم واحد من أهم نجومه في ظل السعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وأيضا لمنتخب مصر الذي يخوض الشهر المقبل بطولة العظماء السبعة في مصر .

يذكر أن يحيى الدرع توج منذ أسابيع بلقب بطولة كأس العالم للأندية مع فيزبرم للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.