شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستدرج طلائع الجيش اليوم فى السويس بالجولة الأولى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش على استاد السويس، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الاولى من دورى nile لموسم 2024/ 2025 بنسخته الاستثنائية.

ويسعى على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، لتحقيق بداية قوية بحصد النقاط الثلاثة بعدما جهز الفريق بشكل قوى من خلال معسكر إعدادى فى المغرب، متسلحا بالصفقات القوية التى أبرمها فى الانتقالات الماضية والتى يأتى فى مقدمتها محمود حمدي وخالد الغندور ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وكريم بامبو والسنغالي بابي بادجي.

وكان المصري خاض 4 مباريات ودية خلال معسكره الذي أقيم بالمغرب، حيث كانت الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قبل أن يلتقي مع الاتفاق المراكشي وشباب المحمدية.

فى المقابل طالب عبد الحميد بسيونى مدرب الطلائع، لاعبيه بالعودة من السويس بالنقاط الثلاثة واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المصرى من أجل تحقيق فوز مهم فى بداية الموسم.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير هم: باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس، كما نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى، بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.