شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الناشئين ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، اليوم، منافسات الناشئين ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات المقامة خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتشهد البطولة، اليوم، إقامة منافسات تحت 13 وتحت 17 سنة بداية من دور المجموعات، وحتى ثمن النهائى على أن تستأنف باقى الأدوار غدا الخميس.

وكانت قد أقيمت خلال الأيام الماضية منافسات الناشئات لجميع الأعمار بداية من 11 حتى 19 سنة وشهدت تألق بطلات مصر وحصولهن على 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

وكانت قد أقيمت البطولة فى العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى بإشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك فى البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضى فى احتلال المركز الثانى بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.