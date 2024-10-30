شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه حرس الحدود اليوم فى افتتاح النسخة 66 من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق حرس الحدود فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق سموحة على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الاولى من دورى nile لموسم 2024 / 2025 بنسخته الاستثنائية.

يدخل حرس الحدود العائد من جديد لدورى الأضواء والشهرة تحت قيادة محمد يوسف مباراة اليوم أمام سموحة رافعا شعار الخروج بنتيجة إيجابية نظرا لأهمية ضربة البداية، خاصة أن الفريق تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وصل لـ29 لاعبا فى مقدمتهم النيجيرى أيزى أيمكا وعمرو جمال ومحمد أشرف روقا.

أما سموحة فيعتمد على الاستقرار الفنى باستمرار القيادة الفنية للفريق بقيادة أحمد سامي والذي يعتمد علي خليط ما بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامي وفي مقدمة الصفقات الجديدة عبد الكبير الوادي و محمد سالم والنيجيري صامول أمادي و الإيفواري محمد كونيه.

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها، وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد، على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدورى المحترفين.

ويخوض كل فريق نحو 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.