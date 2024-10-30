شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبًا فى قائمة منتخب مصر للناشئين استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اختار أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، 24 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة غدًا، استعداد للتصفيات المؤهلة لـ بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر المقبل.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب فى الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقى منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، وأنهى وليد مهدى مدير المنتخب كل الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.

من جانبه تقدم وليد مهدي لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كل التفاصيل الخاصة به.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.