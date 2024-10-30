شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا العاشرة للرماية على الأطباق المروحية "فيتاسك" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، اليوم، منافسات بطولة أفريقيا العاشرة على الأطباق المروحية "فيتاسك"، المؤهلة إلى بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وتستمر اشتعال المنافسات بين رماة العالم، حيث إن بطولة أفريقيا بطولة قارات مؤهلة لـ بطولة العالم للرماية 2024، والجميع يترقب من هو بطل أفريقيا القادم.

بدأت البطولة، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة من مساء غد الخميس 31 اكتوبر لتحديد الأبطال، وتكون الرماية على 20 طبقا لكل رامٍ، وقد تدرب الرماة المصريين استعداداً للبطولة بطريقة مكثفة، بعد مشاركتهم فى بطولة كأس الرئيس وبطولة جائزة مصر الكبرى واحتكاكهم مع أبطال العالم.

وتقام البطولة علي ميادين الرماية بنادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، والتى تستضيفها مصر بدءاً من الاثنين 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم: البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وفى أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، والتى اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كل المنافسات لمختلف الفئات المشاركة فى البطولة وهى قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.