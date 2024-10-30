شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة منتخب كوت ديفوار: الأهلي استحق الفوز الكبير على العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جويل تييهي، أسطورة منتخب كوت ديفوار نجم فريق العين الإماراتي السابق المدير الرياضي الحالي لنادي استاد أبيدجان، أن الأهلي استحق هذا الانتصار الكبير على حساب فريق العين الإماراتي لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

وقال جويل تييهي في تصريحات عبر زووم لبرنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "وقوع فريق استاد ابيدجان الإيفواري في مجموعة صعبة من بينها الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أتوقع أن يتجه فريق الأهلي لتصدر المجموعة، ونطمح أن تكون الحصان الأسود في المجموعة".

وتابع: "مباراتنا الأولى فى ضربة البداية بالمجموعة أمام الأهلي، سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا، وسنحاول اللعب بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية".