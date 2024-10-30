شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية فى إطار سابع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الجزيرة و الزهور مع البنك الأهلى ودلفى مع القناة وطلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع هليوبوليس .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر المقبل.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر المقبل فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، والتى كان محددا لهما الثلاثاء الماضى بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.