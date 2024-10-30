شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية داري ويستعيد أيمن قبل موقعة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي على جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد، بعدما عاد لقائمة مباراة فريقه الأخيرة أمام العين الإماراتي بكأس الانتركونتيننتال، بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ قدومه بسبب تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته رفقة منتخب المغرب في معسكره قبل الأخير خلال مباراته القادمة أمام سيراميكا في ضربة البداية بالدوري المصري للموسم الجديد. وغاب داري عن الأهلي بسبب الإصابة التي عاودته آلامها مرة أخرى، ليتم استبعاده من مباريات الأهلي الأخيرة في بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا في نصف النهائي والزمالك في النهائي، ولكن عاد لقائمة مباراة العين الإماراتي. كما يعود يوسف أيمن للمشاركة في مباراة سيراميكا بعد انتهاء البروتوكول الطبي الخاص به بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مشاركته في نهائي كأس السوبر أمام الزمالك، حيث ينص البروتوكول الطبي لفيفا على إراحة اللاعب لمدة 6 أيام قبل أن يعود للمشاركة في المباريات، لذا تم استبعاده من قائمة مباراة العين الإماراتي الماضية، ولكن سيكون متاحا مام الجهاز الفني بدءا من مباراة سيراميكا يوم السبت المقبل. وخضع أشرف داري لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بدءا من الأحد الماضي، على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة العين الإماراتي، وبات في أتم جاهزية للمشاركة في مباراة سيراميكا.

ويواجه فريق الاهلى نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري .

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.