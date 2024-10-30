شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: التتويج ببطولتين فى أيام أمر طبيعى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بتتويج بطولة كأس القارات الثلاث على حساب العين الإماراتي، والتي جاءت بعد أيام قليلة من التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، وهو ما اعتاد عليه النادي.

وأضاف قنديل، في تصريحات تليفزيونية، أن الحدث الأهم في الفوز على العين الإماراتي، هو الجمهور الذي ملأ استاد القاهرة، وعاد سعيدًا بعد الفوز الكبير.

وأشار إلى أن الأهلي أغلق صفحة الفوز على العين الإماراتي، ليبحث عن بطولة جديدة، وهو ما يطلب الجمهور الذي دائمًا ما ينادي ببطولة أخرى في نفس المباراة التي يتوج فيها ببطولة، مضيفًا: "الأهلي يكون متوج بلقب والجمهور يطلب بطولة ثانية".

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

وتنتظر النادي الأهلي مباراة مثيرة مع الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعد تجاوز فريق العين في ربع النهائي.

وحصد الأهلى مكاسب مادية بالجملة من الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، حيث تبلغ قيمة مكافأة الفائز 2 مليون دولار، بينما يحصل العين على مليون دولار فقط.