شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع مع حسام عبد المجيد لتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تعديل عقد حسام عبد المجيد لاعب الفريق ماليا، برفع القيمة المالية وزيادة قيمة العقد، في ظل تألقه مع الأبيض خلال الفترة الأخيرة ، و منها مباراة السوبر المصرى ومن قبلها الأفريقي.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للاتفاق معه على رفع قيمة عقده وترضيته ماليا، وذلك بعد أن نجح في تقديم أوراق اعتماده لدى الجهاز الفني، وإثبات قدراته على التواجد في خط دفاع الأبيض في المباريات الهامة.

كما خطف المدافع الشاب الأنظار إليه خلال مباراتى السوبر الأفريقى والمصرى، ونجح في مراقبة المنافس و تقفيل المساحات عليه داخل الملعب ومنعه من الوصول الى المرمى، حتى أن النهائي الأفريقي والمصرى انتهى بالتعادل السلبى وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.