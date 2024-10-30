شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: خسارة السوبر الأفريقى سبب فوز الأهلي على الزمالك والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، فريق الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته بالفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في بطولة إنتركونتيننتال وهي البطولة المعادلة لمونديال الأندية.

وأضاف الحضري في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن خسارة المارد الأحمر بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك هى السبب في تتويج الفريق بلقب السوبر المصري على حساب الفارس الأبيض، ثم الفوز على العين الإماراتي فى بطولة إنتركونتيننتال.

وأضاف السد العالي أن لاعبى الأهلي من أول دقيقة في المباراة بتركيز عالي جدا، قائلا: "استاد الأهلي مرعب ومافيش أى فريق يقدر يهزم فريق مصري في استاد القاهرة، والأهلي كان يقدر يهزم العين بكرنفال أهداف".

وواصل الأهلي تفوقه على الأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في بطولة إنتركونتيننتال وهي البطولة المعادلة لمونديال الأندية.

وواجه الأهلي الأندية الآسيوية خمس مرات، حقق الانتصار في 4 مناسبات، منها مرتان على العين، وخسر مرة وحيدة من اتحاد جدة.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

تقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق وسام أبو علي مستغلا خطأ فادحا من مدافع العين يحيى نادر، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 56، وتحصل الأهلي على ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع ترجمها محمد مجدي أفشة لهدف ثالث.

وتأهل الأهلي بهذا الفوز إلى نصف نهائي البطولة، في انتظار الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 30 نوفمبر المقبل.