شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تضع خطة أسبوعية لتقييم الأداء فى الدوري بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

وضعت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطة لمتابعة تقييمات الحكام كل أسبوع على حدة، في مباريات الدوري المصري الذى ينطلق اليوم الأربعاء، حيث توزعت مهام مراقبة وتقييم الحكام على أعضاء اللجنة للحد من ألأخطاء التي شهدتها المباريات تحكيميا في الموسم الماضي.



وأحال مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، طلب لجنة الحكام بزيادة البدلات في الموسم الجديد إلى مجلس إدارة الجبلاية الجديد، خاصة أن الانتخابات ستعقد 10 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس جديد.



واستقر اتحاد الكرة على استمرار لجنة الحكام الحالية برئاسة محمد فاروق فى الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 30 أكتوبر الجارى، على أن يحسم المجلس الجديد مصير الرئيس الجديد سواء باستقدام خبير أجنبى أو بتجديد الثقة فى محمد فاروق.



وانطلق السبت الماضي معسكر نخبة الحكام المصريين، استعدادا للدوري الممتاز الجديد موسم 2024 - 2025 بفندق المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وشهد المعسكر حضور جمال الغندور الخبير التحكيمى ورئيس لجنة الحكام الأسبق.