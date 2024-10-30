شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: حققنا هدفنا أمام العين.. ونبحث عن التتويج بجميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن جماهير الفريق تستحق دائمًا ‏الاحتفال بالبطولات، لافتًا إلى أن وجودهم في مدرجات استاد القاهرة كان داعمًا كبيرًا ‏وحافزًا قويًّا لجميع اللاعبين، لتحقيق الفوز على العين الإماراتي والتتويج بكأس أبطال ‏القارات الثلاث، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.‏

وفاز فريق الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال، ليحصد المارد الأحمر كأس بطولة القارات الثلاث، بقيمة جائزة 2 مليون دولار.

وأضاف عاشور: "واجهنا فريقًا كبيرًا وهو العين الإماراتي بطل آسيا، ولكن الأهلي يبحث ‏دائمًا عن الفوز في كل مباراة مع احترام كافة منافسيه".‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن دعم الجماهير أمر يسعده على المستوى الشخصي، وأنه يأمل في ‏التتويج بجميع البطولات والاحتفال معهم بالمزيد من الألقاب هذا الموسم.‏

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يحتفل اليوم وابتداء من غد يبدأ ‏صفحة بطولة الدوري الممتاز، كما هي عادة الفريق عقب التتويج بكل بطولة.‏

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي، إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليضرب المارد الأحمر موعداً يوم 14 ديسمبر المقبل في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الفائز من مواجهة بطل كأس ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي.

وبذلك يحصد الأهلي كأس "نص الأرض" بعدما فاز بلقب بطل أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، وأدار المباراة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت وعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، وكوجوك زورباي حكما رابعًا، وتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.