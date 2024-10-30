محمد ناجى جدو سفاح الاهلى والفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"40" اليوم

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يحتفل محمد ناجى جدو، مهاجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالى، بعيد ميلاده الـ40 اليوم، فهو من مواليد 30 أكتوبر عام 1984.

بدأ جدو مشواره مع الساحرة المستديرة فى سن الـ17 عاما مع مركز شباب حوش عيسى، قبل أن ينضم إلى نادى دمنهور بـ5 آلاف جنيه.

الظهور الأول لجدو فى دورى الأضواء والشهرة بنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2005-2006 عندما ضمه زعيم الثغر من دمنهور بـ350 ألف جنيه.

اكتشف حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر، وقتها فى الفترة من 2004 حتى 2011، قدرات لاعب الاتحاد السكندرى السابق وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

ما قدمه جدو فى هذه البطولة منحه مساحات كبيرة فى كل الصحف العالمية المتابعة للبطولة بسبب أهدافه الخمسة التى جاءت كلها بعد نزوله فى الشوط الثانى كبديل ضمن خطة شحاتة.

عاد جدو من أنجولا لينضم للنادى الأهلى بعد صراع شرس مع الزمالك، الذى حاول ضم اللاعب، قبل أن يقرر لاعب الاتحاد اختيار الجانب الأحمر فى الكرة المصرية.

قاد جدو النادى الأهلى للقب دورى أبطال أفريقيا عندما سجل 5 أهداف فى البطولة، أهمها فى المباراة النهائية بتونس ضد الترجى، كما صنع هدفا فى البطولة.

فى موسم 2012-2013 لعب جدو 3 مباريات فى كأس العالم للأندية مع الأهلى لكنه لم يسجل، ليرحل بعدها بأيام للعب فى الشامبيونشيب مع هال سيتى الإنجليزى ويشارك فى 12 مباراة ويسجل خلالها 5 أهدافقبل أن يعود للقاهرة فى يناير.

فى 20 فبراير 2014 شارك جدو مع الأهلى فى كأس السوبر الأفريقى وحقق اللقب مع الأحمر بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بنتيجة (3-2) فى القاهرة.

موسم 2014-2015 شهد تعرض جدو للإصابة لتقل مشاركاته بالقميص الأحمر، ليأتى فى صيف 2015 قرار الرحيل عن الأهلى ويتوجه للإنتاج الحربى ثم المقاولون العرب ثم الجونة.

أعلن محمد ناجى جدو اعتزال الساحرة المستديرة بقميص الجونة في 30 أكتوبر 2019.