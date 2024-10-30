شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تجرى اليوم الأربعاء، قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 فى مقر اتحاد اليد، بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى و الزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.



وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما شارك فريقا الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.