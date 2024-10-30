شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من تفعيل بند شراء بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو الزمالك من شراء في عقد المغربى محمود بنتايك لاعب الفريق، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذى كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض.

تأتى رغبة الزمالك تفعيل عقد بنتايك بعد تألقه مع الأبيض خلال الفترة الأخيرة، خاصة وان عقد اللاعب مع الفريق يتضمن بند يمنح الأبيض الحق في شراء اللاعب مقابل مليون دولار" .

انضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز الدورى المصرى