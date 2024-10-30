شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن ومانو ينضمان لـ بايونيرز بسبب اكتمال قائمة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادي إنبي انضمام ثنائي الفريق الجديد يوسف حسن وعبد الرحمن مانو لبايونيرز، طبقاً لعقد الشراكة بينهما، خاصة أن قائمة الفريق البترولى للموسم الجديد اكتملت، ومن الصعب مشاركتهما مع الفريق حالياً.

وينوي مسئولو نادي إنبي استبدال اللاعبين في يناير المقبل للتواجد في قائمة الفريق البترولي، حتى يحصلان على الفرصة المناسبة للمشاركة مع الفريق، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لهما.

وقرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى جلب معد نفسى خاص ليوسف حسن، لإعادة ثقته إلى نفسه، بعد الأزمة التي مر بها في الفترة الماضة، كما أوصى فريقا من المحللين والمدربين بالعمل على الحالة البدنية للاعب، وذلك في إطار سياسة النادى البترولى في إعادة اكتشاف النجوم من جديد.

فى سياق متصل قال يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه وقع لنادى إنبى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان يوسف حسن فسخ عقده مؤخراً مع نادى الزمالك لعدم حاجة الأبيض لخدماته فى الفترة المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.