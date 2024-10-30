شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم تقرير مصطفى لطفي عن بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

يسلم مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، تقريره لاتحاد الكرة، عن مشاركة الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية، والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب في مدينة الغردقة، وحلول المنتخب الوطني في المركز الرابع.



ونجحت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في خطف الأنظار طوال الأيام الماضية، بسبب النجاح الكبير للبطولة، سواء على صعيد التنظيم الرائع أو المنافسات القوية أواهتمام المشاركين والحضور بهذا الحدث.



واستضافت مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق في المركز الثاني.



وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة 6-1ووصل المنتخب السنغالي للنهائي على حساب منتخب مصر في مباراة مثيرة بنصف النهائي بينما أقصت موريتانيا المغرب في نصف النهائي، بينما خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في الغردقة.