شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: القرارات المثيرة للجدل تحكيميا فى ليلة فوز الأهلي باللقب الأفروآسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى التركى خليل اموت ملير صاحب الـ38 عاما ظهر متوترا ومهزوزا، خاصة في شوط اللقاء الأول الذى جمع بين الأهلي والعين الإماراتي، ضمن منافسات الربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، والذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وصعوده لنصف نهائي البطولة والتتويج باللقب الأفروآسيوى.

وأضاف عقل أن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا لإيجاد زوايا رؤية مناسبة، كما تابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد، إلا أنه كان يجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة في الهجمات القريبة من الـ18.

وأشار عقل إلى أن الحكم تدخل بالصافرة بشكل واحتسب 24 مخالفة أبرزها في الدقيقة 90 عندما أصدر فرمانا بركلة جزاء صحيحة للأهلي لعرقلة عمر كمال عبد الواحد، وطالب الأهلى بركلة جزاء لحسين الشحات والقرار باستمرار اللعب لأن الشحات هو الذى صنع الالتحام وبالتالي قرار الحكم صحيح، والـ VAR أكد القرار.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب العين فابيوكا ردوسو، ويعد هذا أفضل قرار في اللقاء فنييا وإداريا، وأكد الـVAR القرار، فى الوقت الذى تغاضى الحكم عن طرد ياسر إبراهيم في الدقيقة 2 من عمر اللقاء منع فرصة محققة مع لاعب العين سفيان رحيمى، وكان يجب على الـVAR أن يتدخل في هذه المخالفة طبقا للبروتوكول.

كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي العين الإماراتي البلوشى وجور جينيس وكاردوسو طبقا للقانون، في الوقت الذى تغاضى عن إنذار مروان عطية.

وقال عقل إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء، إلا أن الـVAR لم يتدخل طبقا للبروتوكول في مخالفة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم رغم أنه راجع بشكل جيد أهداف اللقاء الثلاثة.



حكام مباراة الأهلى والعين