شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تحسم مصير مستحقات باتشيكو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو الزمالك الساعات القليلة المقبلة والتي ستحسم مصير مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، خاصة وأن مد الأجل في استئناف المدرب على القضية ينتهى 31 أكتوبر الجارى، أي بعد 24 ساعة فقط.

ويترقب الزمالك الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميزعلى تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير، حيث يبلغ 500 الف دولار، ما لم يتم زيادته بعد الاستئناف ، كما أن الاستئناف الذى تقدم به باتشيكو قد يزيد المبلغ المستحق أو يبقى كما هو.

ويحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، في حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والتي تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائي في القضية حتي يتم التحرك في عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالي، ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.