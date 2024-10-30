شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: استاد القاهرة "مرعب" وجمهور الأهلي رقم 1 فى مواجهة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية، في بطولة إنتركونتيننتال، يأتي بسبب استاد القاهرة المرعب لأى خصم، والذي يتسبب في فقدان الفريق المنافس جزءا كبيرا من تركيزه.

وأضاف حازم إمام في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن جمهور الأهلي هو اللاعب رقم 1 في مواجهة العين الإماراتي، واللاعبون استمدوا قوتهم من الحضور الجماهيري الكبير في المباراة، موضحا أن المارد الأحمر خاض مواجهة العين بنفس تشكيل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، إلا أن الأداء تغير بشكل كبير بسبب الدعم الجماهيري.

وتابع الثعلب الصغير أن الأهلي استحقّ الفوز على العين الإماراتي عن جدارة واستحقاق، مطالبا الجماهير بضرورة الحرص على الحضور فى جميع مباريات الدوري.

وواصل الأهلي تفوقه على الأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في بطولة إنتركونتيننتال وهي البطولة المعادلة لمونديال الأندية.

وواجه الأهلي الأندية الآسيوية خمس مرات، حقق الانتصار في 4 مناسبات، منها مرتان على العين، وخسر مرة وحيدة من اتحاد جدة.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

تقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق وسام أبو علي مستغلا خطأ فادحا من مدافع العين يحيى نادر، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 56، وتحصل الأهلي على ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع ترجمها محمد مجدي أفشة لهدف ثالث.

وتأهل الأهلي بهذا الفوز إلى نصف نهائي البطولة، في انتظار الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 30 نوفمبر المقبل.