شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري: الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره.. وسعيد بأول مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق فاز على العين ‏الإماراتي وتوج بكأس القارات الثلاث عن جدارة، بعدما قدم الفريق مباراة قوية، ‏ونجح في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف داري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره التي كانت حاضرة بقوة في استاد ‏القاهرة لمساندة ودعم اللاعبين والاحتفال معنا بالفوز بكأس جديدة، والتأهل إلى نصف ‏نهائي كأس إنتركونتيننتال".‏

وعبر داري عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، بعدما شارك في ‏الشوط الثاني من مباراة العين، لافتًا إلى أن وجوده أمر يسعده على المستوى ‏الشخصي، ويدفعه لبذل المزيد من الجهد، للمشاركة مع الأهلي والتتويج بالمزيد من ‏البطولات.‏

وأكد مدافع الأهلي أنه فخور بدعم الجماهير ومساندتهم له منذ إعلان التعاقد معه، وأنه ‏يأمل في كتابة تاريخ مع الأهلي والفوز بجميع البطولات مع الفريق.‏