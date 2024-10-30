شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري: الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره.. وسعيد بأول مشاركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق فاز على العين الإماراتي وتوج بكأس القارات الثلاث عن جدارة، بعدما قدم الفريق مباراة قوية، ونجح في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس إنتركونتيننتال.
وأضاف داري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره التي كانت حاضرة بقوة في استاد القاهرة لمساندة ودعم اللاعبين والاحتفال معنا بالفوز بكأس جديدة، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال".
وعبر داري عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، بعدما شارك في الشوط الثاني من مباراة العين، لافتًا إلى أن وجوده أمر يسعده على المستوى الشخصي، ويدفعه لبذل المزيد من الجهد، للمشاركة مع الأهلي والتتويج بالمزيد من البطولات.
وأكد مدافع الأهلي أنه فخور بدعم الجماهير ومساندتهم له منذ إعلان التعاقد معه، وأنه يأمل في كتابة تاريخ مع الأهلي والفوز بجميع البطولات مع الفريق.
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