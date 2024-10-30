شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2008 غدا استعداد لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق غداً الخميس ، معسكر منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة مدربه أحمد الكاس، استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا، والتي تحتضنها المغرب منتصف الشهر المقبل.

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، معسكره الأخير مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتخلله مباراتين مع منتخبي الكويت وروسيا، وشهد ظهور أكثر من لاعب بمستوى مميز، ساعد أحمد الكأس على وضع تصور للقائمة التي تشارك في تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، مطلع الأسبوع الثاني نوفمبر المقبل موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.