اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بتتويجه بكأس "أفريقيا - آسيا - أوقيانوسيا"

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القاهرة - سامية سيد - حرص اتحاد الكرة على تهنئة النادي الأهلي بتتويجه ببطولة الأفروآسيوية بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونشر اتحاد الكرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي، بمناسبة تتويجه بكأس "أفريقيا - آسيا - أوقيانوسيا"، بعد الفوز على نادي العين الإماراتي بطل آسيا في منافسات إنتركونتينينتال للأندية، ومواصلة تشريف الكرة المصرية في المحافل العالمية".

وفاز فريق الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال، ليحصد المارد الأحمر كأس بطولة القارات الثلاث، بقيمة جائزة 2 مليون دولار.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة في بطولة إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث يقام نهائي أمريكا الجنوبية يوم 30 نوفمبر وبعدها يواجه البطل منافسه باتشوكا، والفائز منهما يواجه الأهلي.