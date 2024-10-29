شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتقدم على العين بهدف نظيف في كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والعين الإماراتي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في كأس انتر إنتركونتنتال بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله الفلسطينى وسام أبو على ، وهي المباراة التي يقودها طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة ، ويتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ محاولاً التسجيل المُبكر مُستغلاً الدعم الجماهيري الكبير للفريق في استاد القاهرة ، وهدد الأهلي مرمى الضيوف أكثر من مرة في أول 15 دقيقة أخطرها عن طريق حسين الشحات ورامي ربيعة وتعامل حارس العين خالد عيسى بشكل جيد مع هذه الفرص وأنقذها ببراعة.

ورغم سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء ، بدأ فريق العين ينشط هجومياً تدريجياً ويقود أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وأنطلق إيريك بهجمة سريعة من ناحية اليسار ومرر كرة عرضية لم تجد من يقابلها لتضييع هجمة خطرة للضيوف في الدقيقة 26.

كثّف الأهلي ، هجماته على مرمى الضيوف وانطلق امام عاشور بهجمة سريعة من وسط الملعب وأرتكب دفاع العين خطأ كبير بعدما أعاد أحد لاعبي الدفاع الكرة إلى حارس المرمى ليتدخل وسام أبو علي ويثسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 31 ببراعة.

بعد الهدف نشط أداء العين بشكل واضح ، وهدد مرمى الأهلي لكن دفاع الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي تعاملوا بشكل جيد مع هذه المحاولات كما شن لاعبي الأهلي أكثر من هجمة على مرمى الضيوف إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، أحمد نبيل كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من ، عمر كمال ومحمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو ‏السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.‏

وبذلك يظهر كهربا على دكة الأهلي بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع الفريق في بطولة السوبر المصري التي حصدها الأهلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح حيث تم ترحيل اللاعب من بعثة الأهلي بالأمارات وتم تغريمه مليون جنيه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، قبل أن يتم تحفيض الغرامة إلى 500 ألف جنيه بجانب العفو عن اللاعب وتم السماح له بالمشاركة في التدريبات الأخيرة.

فيما جاء تشكيل العين كالتالى ، خالد عيسي في حراسة المرمى وإيريك وكوامي أوتون وفابيو كاردوسو وبندر الأحبابي وبارك يونج ويحيي نادر وبلاسيوس ومحمد عباس وكاكو وسفيان رحيمي.

ويحل العين ضيفاً على الأهلي في استاد القاهرة الليلة في ربع نهائي بطولة إنتركونتنتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية ، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

وتوج النادي الأهلي ببطولة للسوبر المصري في الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونتنتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتنتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي ، وسيحصل الفائز من مواجهة الاهلى والعين على مليوني دولار، أما الخاسر سيحصل على مليون دولار.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.