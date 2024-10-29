شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الأهلي في اختبار صعب أمام العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق إن فريق الأهلي في إمتحان صعب أمام العين الإماراتي في المباراة المقرر لها بالثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

أكد السقا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports" أن الأهلي مهما كان مذاكراً لفريق العين الإماراتي ضغط جماهير القلعة الحمراء سيكون له تأثير مختلف ويحتاج إلى جودة لاعبين معينة للتغلب عليها وتخطيها بنجاح.

تابع السقا:":متأكد أننا سوف نشاهد مباراة جيدة مليئة بالحب المتبادل بين الفريقين والتفاصيل داخل الملعب مرعبة جدا من ناحية السرعات والتمريرات لأن لاعبي العين الإماراتي جيدين ولديهم خبرات عالية".

وواصل:" بطولة اليوم والمباراة مختلفة لأن الأهلي بيلاعب مدرسة جديدة غير دوري أبطال أفريقيا وتمركزات رامي ربيعة وياسر إبراهيم مهمة جداً لأن نادي العين متعود على الضغط العالي وكولر عاقل وأنا أشعر بالإطمئنان من ذلك".

وأكمل:"قوتنتا في الأطراف والتحولات الهجومية وعلى الأهلي تضييق المساحات واستغلال ضغط الجمهور في أول 15 دقيقة وتسجيل هدف مبكر وأطالب دفاع الأهلي بالتركيز جيداً وعدم الوقوع في الأخطاء".