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تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة بعد غلق باب الترشح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 06:30 م

أغلق اليوم الثلاثاء باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كلا من : ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كلا من : أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كلا من : عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كلا من : وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و مصطفى المنيري و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد  السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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