شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهدالثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 06:30 م
أغلق اليوم الثلاثاء باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.
وتقدم على مقعد الرئيس كلا من : ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.
وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كلا من : أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.
وفي منصب أمين الصندوق تقدم كلا من : عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.
أما الأعضاء فتقدم بالترشح كلا من : وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و مصطفى المنيري و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.
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