شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

أغلق اليوم الثلاثاء باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كلا من : ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كلا من : أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كلا من : عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كلا من : وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و مصطفى المنيري و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.