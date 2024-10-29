شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجياد فى ثامن جولات مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 32-31 فى ثامن جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025.

بينما تقام الجولة التاسعة يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ،أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و القناة مع الجزيرة و طلائع الجيش مع البنك الأهلى و الزهور مع المعادى و هليوبوليس مع الطيران و سبورتنج مع دلفى .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.