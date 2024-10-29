شكرا لقرائتكم خبر عن حارس العين الإماراتي يحرم حسين الشحات من أول أهداف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتى لفرصة هدف محقق كاد أن يسجله حسين الشحات فى الدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

وبعدها تصدى الحارس لتسديدة صاروخية من رامي ربيعة فى الدقيقة 8 ليحافظ على نظافة شباكه.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، أحمد نبيل كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

ويضم تشكيل العين كلاً من.. خالد عيسي في حراسة المرمى وإيريك وكوامي أوتون وفابيو كاردوسو وبندر الأحبابي وبارك يونج ويحيي نادر وبلاسيوس ومحمد عباس وكاكو وسفيان رحيمي.

وتوج الأهلي بطلا للسوبر المصري في دولة الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي ، وسيحصل الفائز من مواجهة الاهلى والعين على مليوني دولار، أما الخاسر سيحصل على مليون دولار.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة ، ويتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.