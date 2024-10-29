شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر رئيسا للاتحاد العربي للدارتس ولعبيدي والبصري نائبين والان مع تفاصيل الخبر

فاز الدكتور يحيى عبد القادر عبد الله برئاسة الاتحاد العربي للدارتس لولاية جديدة بالتزكية حتى 2028 بعدما لم يترشح أحد على المنصب حتى غلق باب الترشيحات يوم 20 أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل الاتحاد العربي للدراتس كالتالي:

الدكتور يحيى عبد القادر عبد الله (مصر) مقعد الرئاسة

توفيق لعبيدي ( تونس ) مقعد نائب الرئيس عن قارة أفريقيا

منذر البصري (البحرين) مقعد نائب الرئيس عن قارة آسيا

كما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من :الدكتور معن بركات (فلسطين )، والدكتور محمد ولد الحسن ( موريتانيا ) ،وفرحان ثابت منتصر (اليمن)،كما تم تجديد الثقة في الأمين العام للاتحاد العربي جودة أبو النور ( مصر ) حتى عام 2028.

وكان الاتحاد العربي للدارتس قد عقد جمعيته العمومية الانتخابية اليوم الثلاثاء في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلي الدول الأعضاء وهى: مصر وتونس وموريتانيا والجزائر والبحرين وفلسطين واليمن بينما شاركت الصومال عبر تقنية الزوم .

وعقد الاتحاد العربي للدارتس جمعيته العمومية على هامش البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للدارتس في مدينة شرم الشيخ وهى : كأس أفريقيا الأولى والبطولة العربية الثانية وبطولة مصر الدولية خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2024 بمشاركة 14 دولة عربية وأفريقية و200 لاعب ولاعبة .

ومن جانبه وجه الدكتور يحيى عبد القادر الشكر إلى الجمعية العمومية للاتحاد العربي على تجديد الثقة به رئيسا للاتحاد العربي وحرصهم على الحضور والمشاركة في البطولة العربية الثانية .

وقال إن الاتحاد سيشهد تحولا نوعيا الفترة المقبلة على مستوى اللعبة من حيث الممارسة والبطولة حيث سيتم عمل المزيد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الاتحادات الوطنية وتشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير رياضة الدارتس في الدول الأعضاء وخلق كوادر الفنية والإدارية تشجيع الرياضة المدرسية والجامعية في الدول الأعضاء على الاهتمام برياضة الدارتس .

وتشجيع التعاون مع وسائل الإعلام العربية للترويج للدارتس والتركيز على بطولاته .

كما وجه رئيس الاتحاد العربي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم الوزارة للاتحاد العربي حتى يتمكن من تنظيم بطولاته وتنفيذ نشاطاته.

ومن جانبه أثنى الأمين العام للاتحاد العربي للدارتس الأجواء التي تقام فيها البطولات في مدينة شرم الشيخ ودعم اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لإنجاح البطولة وتوفير كافة إمكانات المحافظة اللوجستية بهدف دعم قطاع السياحة الرياضية في المحافظة باعتباره قطاعا رئيسا تعتمد عليه جنوب سيناء في ظل توجيهات القيادة السياسية للدولة من أجل تعظيم الجدوى الاقتصادية مما تمتلكه المحافظة من إمكانيات مادية وبشرية .

وعبر أبو النور عن امتنانه بتفاعل الجهاز الإداري والتنفيذي للمحافظة مع البطولات التي ينظمها الاتحاد في مدينة شرم الشيخ لاسيما المتابعة الدقيقة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة محمد فتحي وقصر ثقافة شرم الشيخ الذي يشارك في حفل الختام في الرابع من نوفمبر المقبل بمتابعة وإشراف من الدكتورة أميمة إسماعيل مدير عام قصر ثقافة شرم الشيخ والدكتورة نها الحسيني مقرر المجلس القومي للمرأة في جنوب سيناء بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطات مطار شرم الشيخ الدولي في استقبال وإنهاء الإجراءات للدول المشاركة في البطولات .