شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يُحفّز لاعبيه أمام العين : يا نسر يحلق في السماء ..لا نعرف إلا الالقاب والان مع تفاصيل الخبر

رفعت جماهير الأهلي لافتات لدعم وتحفيز لاعبي الفريق خلال مباراة العين الإماراتي بكأس انتر كونتيننتال ، ورفعت الجماهير لافتات مكتوب عليها : نسر يحلق عالي في السحاب..والأهلي لا يعرف إلا الألقاب.

وانطلقت منذ قليل مباراة الاهلي والعين الإماراتي بإستاد القاهرة في كأس انتر كونتيننتال ، وهي المباراة التي يقودها طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة ، ويتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، أحمد نبيل كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من ، عمر كمال ومحمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو ‏السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.‏

وبذلك يظهر كهربا على دكة الأهلي بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع الفريق في بطولة السوبر المصري التي حصدها الأهلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح حيث تم ترحيل اللاعب من بعثة الأهلي بالأمارات وتم تغريمه مليون جنيه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، قبل أن يتم تحفيض الغرامة إلى 500 ألف جنيه بجانب العفو عن اللاعب وتم السماح له بالمشاركة في التدريبات الأخيرة.



حلق يا نسر عالي الحرية



نسر الاهلي في ملعب مباراة العين



نسر الاهلي



نسر الحرية

ويحل العين ضيفاً على الأهلي في استاد القاهرة الليلة في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية ، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

وتوج النادي الأهلي ببطولة للسوبر المصري في الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي ، وسيحصل الفائز من مواجهة الاهلى والعين على مليوني دولار، أما الخاسر سيحصل على مليون دولار.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة ، ويتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.