شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلاني يظهر فى مران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص إياد العسقلاني، مدافع الإسماعيلي السابق ورستوف الروسي، على حضور مران الفريق اليوم، الثلاثاء، لدعم زملائه السابقين، قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

واستقبل الجهاز الفني واللاعبين، إياد بحفاوة كبيرة حيث يعد أحد أبناء النادي المخلصين.

وتعرض مدافع الإسماعيلي السابق لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشواره الاحترافي بالدوري الروسي.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه غزل المحلة يوم السبت المقبل في افتتاح مشوار الفريق بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.