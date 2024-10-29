شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي عندما يواجه بطل آسيا قبل لقاء العين الإماراتي الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، مع فريق نادي العين الإماراتي في مباراة تقام على كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لكرة القدم" "FIFA African-Asian-Pacific Cup"، والمقامة في إطار بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "Fifa".

تقام بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" للمرة الأولى بين أبطال القارات في العالم، واستحدثت بدلاً عن بطولة كأس العالم للأندية والتي كانت تقام أيضاً بين أبطال القارات، وتوقفت بنهاية عام 2023، وتغير نظامها لتقام كل أربعة سنوات بين 32 نادياً، وتقام نسختها الأولي بالولايات المتحدة الأمريكية صيف العام القادم 2025.

وتقام البطولة بنظام مختلف عن بطولة كأس العالم للأندية في نسخها السابقة، حيث يلتقي في الدور الأول بطل الباسيفيك "أوقيانوسيا" مع بطل دوري أبطال آسيا، والفائز منهما يلعب مع بطل دوري أبطال أفريقيا على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لكرة القدم "FIFA African-Asian-Pacific Cup"، ويتقابل الفائز منهما مع الفائز من دربي الأمريكتين بين بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وبطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ويحصل الفائز على كأس "التحدي"، ويصعد ليلاقي بطل دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الفوز بلقب كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وفي الدور الأول للنسخة الأولى هذا العام، فاز العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على أوكلاند سيتي بطل الباسيفيك "أوقيانوسيا" بنتيجة 6-2، وصعد ليلعب مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا للفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لكرة القدم "FIFA African-Asian-Pacific Cup"، ويصعد للدور الثاني، ليلعب في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 ديسمبر القادم مع الفائز من مباراة دربي الأمريكتين المقامة بين بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، والتي ستقام بالدوحة يوم الأربعاء 11 ديسمبر القادم، والفائز يصعد لنهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" ليلعب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بالدوحة يوم 18 ديسمبر القادم.

المباراة هي الأولى للأهلي مع العين الإماراتي في بطولة عالمية، لكن سبق للأهلي أن لعب مع أبطال آسيا في بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

- في كأس العالم للأندية 2005 لعب مع إتحاد جدة السعودي وخسر 0-1.

- في كأس العالم للأندية 2012 لعب مع سانفريس هيروشيما الياباني وفاز 2-1.

- في كأس العالم للأندية 2013 لعب مع جوانزجو إيفرجراند الصيني وخسر 0-2.

- في كأس العالم للأندية 2020 لعب مع الدحيل القطري وفاز 1-0.

- في كأس العالم للأندية 2022 لعب مع الهلال السعودي وفاز 4-0.

- في كأس العالم للأندية 2023 لعب مع إتحاد جدة السعودي وفاز 3-1.

- في كأس العالم للأندية 2023 لعب مع أوراوا ريد دياموندز الياباني وفاز 4-2.

لعب الأهلي سبع مباريات، فاز في خمس مباريات وخسر مباراتين، أحرز لاعبوه أربعة عشر هدفاً وسكنت شباكه سبعة اهداف.