شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأندية المتوجة بكأس الإنتركونتيننتال قبل موقعة الأهلى والعين والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء اختباراً صعباً حينما يستضيف شقيقه العين الإماراتي على ستاد القاهرة الدولى، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب غريمه الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الليلة في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية. قائمة الأندية المتوجة بكأس الإنتركونتيننتال1- قائمة الأندية المتوجة بكأس الإنتركونتيننتال1- ريال مدريد الإسباني (3 ألقاب أعوام 1960، 1998، 2002).

2- ميلان الإيطالي (3 ألقاب أعوام 1969، 1989، 1990).

3- بوكا جونيورز الأرجنتيني (3 ألقاب أعوام 1977، 2000، 2003).

4- بنيارول الأورجوياني (3 ألقاب أعوام 1961، 1966، 1982).

5- ساو باولو البرازيلي (لقبين عامي 1992، 1993).

6- سانتوس البرازيلي (لقبين عامي 1962، 1963).

7- إنتر ميلان الإيطالي (لقبين عامي 1964، 1965).

8- إنديبندينتي الأرجنتيني (لقبين عامي 1973، 1984).

9- أياكس الهولندي (لقبين عامي 1972، 1995).

10- يوفنتوس الإيطالي (لقبين عامي 1985، 1996).

11- بايرن ميونيخ الألماني (لقبين عامي 1976، 2001).

12- بورتو البرتغالي (لقبين عامي 1987، 2004).

13- راسينج الأرجنتيني (لقب عام 1967).

14- إستوديانتيس دى لا بلاتا الأرجنتيني (لقب عام 1968).

15- فيينورد الهولندي (لقب عام 1970).

16- أتلتيكو مدريد الإسباني (لقب عام 1974).

17- أوليمبيا أسونسيون الباراجوياني (لقب عام 1979).

18- فلامنجو البرازيلي (لقب عام 1981).

19- جريميو البرازيلي (لقب عام 1983).

20- ريفر بليت الأرجنتيني (لقب عام 1986).

21- النجم الأحمر الصربي (لقب عام 1991).

22- فيليز سارسفيلد الأرجنتيني (لقب عام 1994).

23- بوروسيا دورتموند الألماني (لقب عام 1997).

24- مانشستر يونايتد الإنجليزي (لقب عام 1999).

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.