شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على تثبيت محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عدم اتباع سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه محمد عواد فى الفترة الحالية.

وفضل جوميز تثبيت محمد عواد فى مركز حراسة مرمى الزمالك طوال المرحلة المقبلة، على أن يكون التغيير فى هذا المركز بسبب حدوث أمر اضطرارى أو رغبة المدير الفنى فى إجراء تعديل على التشكيل.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين من غموض فريق البنك الأهلى، والذى ستكون مواجهته في انطلاقة مسابقة الدورى، فى الثامنة مساء الجمعة المقبل 1 نوفمبر، في الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وتحدث جوميز مع اللاعبين حول ضرورة توخى الحذر أمام البنك الأهلي، خاصة أن الفريق دعم صفوفه بعدة صفقات جديدة ستكون لها تأثير على تغيير شكل الفريق، ما يجعل المواجهة صعبة وتحمل مفاجآت كثيرة يجب العمل على إدراكها.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.